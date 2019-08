🔥 Bon plan Darty : Apple iPad Pro 10" 512 Go à 630,29€ au lieu de 899,99€

L'iPad Pro en promo chez Darty

iPad Pro : l'excellence dans le monde des tablettes

Dans le petit monde de la high-tech, les produitsfont souvent office de référence. Véritable bijoux de luxe de la technologie, les produits de la marque à la pomme ont su en quelques années séduire les clients les plus exigeants avec leurs design épuré, leur finition très haut de gamme et des campagnes marketing aux petits oignons. Seulement voilà, autant d'atouts, ça se paye et souvent bien cher. C'est pourquoi, lorsque l'on tombe sur une promotion sur les produits Apple, on ne manque pas de vous la partager.Aujourd'hui c'est l'qui voit son prix chuter, passant ainsi de 899€ à seulement 630€ chez Darty (coloris Or ou Rose). Et comme si cela ne suffisait pas, en utilisant le codeavec la carte Darty, vous pourrez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 5%. Il n'y a pas à dire, nous sommes bel et bien devant un très joli bon plan.Si dans la famille des smartphones, nombreux sont les prétendants à pouvoir accéder à la première place, chez les tablettes, l'iPad domine nettement la catégorie. Quand on pense tablette, on pense bien souvent à l'iPad. Et pour cause, il possède de nombreux atouts à faire valoir !Son grand écranavec une résolution de 2224 x 1668 pixels offre un excellent rendu de l'image, parfait pour profiter d'un bon film dans le canapé. Côté son, si les hauts parleurs ne rivaliseront jamais avec un système son externe, ils permettent tout de même de profiter d'une musique ou encore d'un contenu vidéo dans de bonnes conditions. Son design et son faible poids lui confèrent une utilisation très agréable, même pendant une longue durée.Et si l'on va voir sous le capot, là-aussi, l'iPad ne lésine pas sur les moyens. La puceavec son architecture 64 bits font de cette tablette probablement l'une des plus puissantes du marché. Les tâches les plus gourmandes en ressources ne sont donc plus un problème, l'iPad et sonencaissent sans broncher pour notre plus grand plaisir. Doté dede stockage, l'iPad Pro est le parfait compagnon pour une utilisation nomade, à la maison comme à l'extérieur.Sur le plan de l'autonomie, pas de surprise, il s'agit de l'un des points forts d'Apple. Le constructeur californien annonce une. Enfin, comme tous les produits de la marque, il se connecte très facilement en réseau à vos autres produits Apple pour partager et transférer des contenus de tous types.Pour les puristes du stylo, sachez que l'iPad Pro est aussi compatible avec le dernier, un outil de dessin qui facilite le design et l'illustration numérique. D'autres accessoires sont d'ailleurs disponibles pour compléter votre iPad, on pense notamment au clavier portable, parfois très pratique.