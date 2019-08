🔥 Bon plan Darty : brosse à dent électrique Oral B Pro 970 Ultra à 29,99€

La brosse à dent électrique Oral B à 29,99€

La brosse à dents pro à petit prix

Le prix de départ de 75€ pour cette brosse à dent au top de la technologie chute à moins de 30€ avec les offres Darty cumulables. En promotion à -33%, la brosse à dents était déjà soldée.Mais voilà qu'avec le code promo, vous vous offrez 10€ de remise supplémentaires. Et comme si ça ne suffisait pas, Darty propose aussi une offre de remboursement d'encore 10€. Retrouvez toutes les conditions de l'offre juste ici : Oral B - Offre de remboursement . Le code promo est valable, et l'offre de remboursement. Soyez livrés gratuitement à partir du 14/08.Outre le fait que les brosses à dent électriques soient fortement conseillées par les professionnels de santé, la Oral B pro 970 ultra est agréable d'utilisation et vous accompagne dans vos brossages quotidiens.La brosse à dents inclut un minuteur pour suivre à la seconde les recommandations professionnelles de 2 minutes à chaque utilisation. Elle émet un signal sonore toutes les 30 secondes pour que vous sachiez quand changer de zone. La brossette rotative élimine toutes les tâches visibles et les couches de tartre les plus résistantes. Vous pouvez changer la brossette pour d'autres modèles compatibles. Elle est livrée avec 3 brossettes différentes.La brosse à dents électrique Oral B est garantie deux ans sur Darty, et vous avez 15 jours pour changer d'avis!