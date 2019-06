⚡ Bon plan : Honor View 20 6+128 Go à 390€ au lieu de 499€

Un Honor en vue

Il en met plein la vue !

Nous allons chez Darty pour découvrir cette bonne affaire. Ainsi, commençons par un rapide tour des caractéristiques du. Il possède un écran 6.4 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Côté processeur, nous retrouvons un Kirin 980 accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Les performances sont donc clairement à la hauteur et l'écran est parfaitement calibré.Le Honor View 20 est aussi équipé d'un capteur photo 48 mégapixels à l'arrière et un autre de 25 mégapixels à l'avant. Le smartphone est donc très performant lorsqu'il s'agit de capturer de magnifiques clichés. Vous pourrez aussi capturer des vidéos en 4K. Enfin, la batterie 4000 mAh offre une autonomie colossale de plus de deux jours pour une utilisation normale du mobile. Cerise sur le gâteau, une sortie casque est également de la partie.La livraison standard sous 3 à 5 jours ouvrés est offerte. Le smartphone n'est pas commercialisé directement par Darty mais le vendeur est fiable et le produit est expédié de France. La garantie est valable pendant deux ans.