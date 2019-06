⚡ Bon plan : Honor 8X 128 Go à 200€ au lieu de 385€

Honor 8X : le top du rapport qualité/prix

Belle photo et beau design !

Nous retrouvons Darty pour cette bonne affaire qui n'attend plus que vous. C'est donc le Honor 8X qui entre en piste avec son écran 6.5 pouces d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Côté processeur, nous avons droit à un Hisilicon Kirin 710 accompagné par 4 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go.Les performances sont donc à la hauteur avec ce mobile que ne chauffe que très peu même lorsque vous ferez tourner un jeu assez gourmand.Pour le reste, c'est un capteur 20 mégapixels qui assure les photos à l'arrière du smartphone et un de 16 mégapixels est positionné en frontal. Vous pourrez ainsi capter des vidéos en full HD. La batterie 3750 mAh dispose d'une autonomie monstrueuse qui peut atteindre plus de deux jours pour un usage normal du mobile.Bref, le Honor 8X est un superbe smartphone avec de bonnes performances et surtout un design à tomber. La livraison standard à votre domicile (sous 15 jours ouvrables) vous coûtera une douzaine d'euros. La garantie est valable pendant un an.