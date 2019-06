🔥 Bon plan : Huawei P20 4/64 Go à 228,37€ au lieu de 380€

Huawei vous régale

Prenez vous pour un photographe

C'est sur Darty que vous devrez vous rendre afin de profiter de cette belle promotion. Débutons avec un petit tour des caractéristiques de ce mobile puisqu'il possède un écran 5,8 pouces avec une définition de 2240 x 1080 pixels. Il embarque aussi un processeur Kirin 970 ainsi que 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Les performances globales de l'appareil sont donc extrêmement satisfaisantes même plus d'un an après sa sortie.Pour ce qui est de la partie photo, lepeut capturer des vidéos en 4K grâce au capteur 12 mégapixels situé à l'arrière. Un autre de 24 mégapixels est positionné à l'avant afin de réaliser de superbes selfies. Évoquons aussi le cas de la batterie 3400 mAh qui tiendra sans problème pendant deux journées pour une utilisation standard du mobile.La livraison est offerte en France.