⚡ Bon plan : barre de son Yamaha YAS107 à 180€ au lieu de 250€

Comme au cinéma

Cerise sur le gâteau

Avec sa puissance totale de 120 Watts RMS et son système intégré de 6 haut-parleurs (2 graves, 2 mediums et 2 aigus) et d'un subwoofer de 60 W, la barre de son Yamaha YAS107 nous fait la promesse de nous offrir une qualité audio « comme au cinéma », avec un son puissant et immersif, sans doute le meilleur moyen à ce prix pour profiter d'une expérience audio haute définition grâce au DTS Digital Surround ainsi qu'au son 3D surround virtuel !Outre la compatibilité avec le format de son surround et ses 5 modes (Film, Sport, Jeu, Musique et Télévision), la barre de son Yamaha YAS107 dispose d'une connectivité Bluetooth avec laquelle vous pourrez par exemple lancer vos albums préférés depuis votre smartphone. Enfin, la YAS-107 équipée d'une entrée et d'une sortie HDMI et prend en charge 4K et ARC. Notons qu'elle est également compatible avec le système de protection contre la copie HDCP 2.2, indispensable pour profiter de la 4K !Discrète et élégante, cette barre de son saura se faire oublier sur votre meuble TV, mais le spectacle sera sans aucun doute au rendez-vous avec une immersion réaliste et complète dès que vous lancerez vos films et séries. Cerise sur le gâteau, ce bon plan vous fait profiter d'une réduction de près de 30 %, la barre de son Yamaha YAS107 est en effet ici proposée à 180 € au lieu de 250 €, une occasion à ne pas manquer ! Pour en profiter un maximum, Darty offre également un abonnement de 3 mois à Deezer Premium+ pour l'achat de cette barre de son.