⚡ Bon plan : 400€ de réduction sur PC portable gaming HP Pavilon

Un coup de baguette et le prix baisse

Taillé pour tenir la distance

C'est donc sur Darty qu'il est possible de profiter d'une telle réduction. Tout d'abord, nous allons vous fournir un code qui fera baisser le tarif de ce PC portable une première fois. Vous devrez l'utiliser au moment de valider votre panier. Sans plus attendre, le voici :. Ensuite, une offre de remboursement de 50€ est activable jusqu'au 19 juin inclus. Rassemblez tous les documents qui vous sont demandés à cette adresse et le tour est joué.Pour ce qui est des caractéristiques de ce PC portable gaming signé HP, sachez qu'il possède un écran 17,3 pouces full HD avec une qualité d'image haute définition. À l'intérieur de l'ordinateur, nous retrouvons un processeur Intel Core i5 8300H, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, 8 Go de RAM et un disque dur hybride 1 To couplé à un SSD 128 Go. Vous n'aurez donc aucun mal à jouer à vos jeux favoris de façon fluide en FHD en élevé.Concernant les connectiques, deux ports USB 3.1 sont de la partie, tout comme un HDMI et une prise casque / microphone. Une webcam HD est aussi embarquée. La garantie est valable pendant deux ans et les frais de livraison sont offerts.