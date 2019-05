⚡ Bon plan : Enceinte multiroom Sonos Play:3 à 299€ au lieu de 349€

Un son d'exception dans votre salon

Sonos propose un rendu sonore adapté à votre espace de vie

enceinte connectée : les meilleures enceintes équipées d'assitants vocaux Les enceintes connectées dotées d'un assistant vocal connaissent un succès croissant. Et pour cause, elles proposent un potentiel d'utilisation très étendu, capable de gérer un grand nombre de missions. Que ce soit l'activation de certains appareils connectés, écouter de la musique sur Spotify ou Deezer, lire une recette de cuisine à haute voix ou contrôler la température intérieure, leur utilité ne cesse de croître.

Notre comparatif des meilleures enceinte connectée

La Sonos Play:3 est une enceinte nomade qui a redéfini le secteur à sa sortie. L'entreprise américaine a conçu un produit haut de gamme, offrant une qualité de son reconnue à la fois par la presse et le public pour son excellence et sa restitution des différentes fréquences.Ses trois haut-parleurs alimentés par trois amplificateurs spécifiques proposent un son riche et détaillé quelque soit la source à laquelle elle est connectée. Elle se configure rapidement grâce à son application dédiée et peut se piloter d'un smartphone, d'une tablette ou encore d'un ordinateur, Mac et PC.Un système de calibration baptisé Trueplay analyse la pièce lors de la configuration pour adapter le son restitué par la Play:3 en fonction de la surface, des murs à proximité et de la disposition des meubles dans l'espace. Le son est parfaitement adapté à votre environnement.Sonos oblige, l'enceinte et multiroom et peut être reliée sans fil à plusieurs autres appareils de la gamme pour diffuser de la musique dans toute la maison, avec une synchronisation parfaite entre chaque enceinte.Profitez dès à présent de l'expérience offerte par Sonos Play:3 au prix de 299€, un prix rarement vu pour un produit de la marque.