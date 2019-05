🔥 Bon plan Darty : SmartTV 4k 55" à 609,99€ au lieu de 799,99€ avec 90€ offerts

Pas LED du tout

La promo intelligente

Cette promotion proposée par Darty vous permettra d'économiser 90€ sur ce produit. En effet, le site offre 30€ tous les 200€ d'achat. Pour activer cette remise, vous devrez entrer le code suivant au moment de valider votre commande. Sans plus attendre, le voici :. Vous aurez la possibilité de payer en trois ou quatre fois via votre carte bancaire. À présent, passons aux caractéristiques de la télévision.Lapossède un écran 55 pouces (soit 139 centimètres) avec une définition en 4K. Elle est bien évidemment compatible avec la technologie HDR et peut accéder à toute une gamme d'applications comme Netflix et YouTube. Vous trouverez aussi 4 entrées HDMI (dont une compatible ARC) et 3 ports USB. Cette télé possède une classe énergétique A+ pour une consommation en fonctionnement de 88 W.La garantie est valable pendant deux ans et la livraison ainsi que la mise en service sont offertes. Darty pourra aussi reprendre votre ancien modèle et vous aurez 15 jours pour changer d'avis si la télé ne vous convient pas.