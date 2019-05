🔥 Bon plan : Xiaomi Redmi note 7 64 Go à 179,98€

Modèle à prix Redmi

Vive l'autonomie

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

C'est donc Darty qui s'occupe de nous livrer cette très bonne affaire. Nous allons donc entrer dans les détails de cesans plus attendre. Le smartphone est équipé d'un écran 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il embarque à son bord un processeur Qualcomm Snapdragon 660, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Ses performances sont en adéquation avec son prix donc vous ne serez clairement pas déçu.Pour ce qui est de la photo, deux capteurs 48 mégapixels + 5 mégapixels ont été positionnés à l'arrière. Un autre de 13 mégapixels a été placé à l'avant pour les selfies. Ce modèle fait aussi très fort concernant son autonomie avec une batterie 4000 mAh qui peut tenir presque trois jours si vous utilisez votre smartphone normalement sans trop pousser sur les jeux.Bref, vous l'aurez compris, lefait vraiment le job. Une livraison standard à domicile vous coûtera 12€ supplémentaires et se fera sous 10 à 15 jours ouvrables. La garantie est valable pendant un an.