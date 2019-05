🔥 Bon plan : TV LED PHILIPS 50PUS7303 4K UHD à 499,99€ au lieu de 699,99€

De l'ultra HD pour un super bon plan !

Comparatif : les meilleurs téléviseurs 4K les télévisions sont aujourd'hui d'élégants bijoux de technologie à écran plat LED, QLED ou OLED, dont la taille et la résolution ne font qu'augmenter. Cette progression constante n'est pas sans dérouter, d'autant plus que leur connexion à Internet vient étoffer leur panel de fonctionnalités.

Découvrez les meilleurs téléviseurs 4K

Cette télévision vendue par Darty possède un écran avec une diagonale de 52 pouces (soit 126 centimètres) et une définition en 4K ainsi que la technologie 100 Hz. Comme sur de nombreux modèles conçus par Philips, celui-ci possède l'. Il s'agit en réalité de trois barres lumineuses situées à l'arrière de la télé. Elles diffusent une lumière douce sur les murs et les couleurs varient en fonction de celles qui sont affichées à l'écran. La technologie Ambilight peut aussi réagir en fonction de la musique. C'est absolument parfait pour renforcer l'impression d'immersion dans un film ou dans un jeu vidéo.Pour en revenir à des caractéristiques plus classiques, nous allons maintenant évoquer la puissance sonore qui s'élève à 20 Watts grâce aux micro haut-parleurs intégrés. Pour ce qui est des connectiques, vous trouverez 4 ports HDMI (dont 2 compatibles HDCP 2.2 et 2 compatibles 4K et ARC), 3 ports USB, 1 prise péritel, 1 prise casque, 1 port Ethernet et 1 sortie audio numérique optique. Enfin, puisqu'il s'agit d'une, vous pourrez lancer plusieurs applications dontouet profiter d'un navigateur Android.Le produit est garanti pendant deux ans, la livraison ainsi que la mise en service sont offertes et vous aurez 15 jours pour changer d'avis.