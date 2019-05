🔥 Bon plan : Samsung smart TV 43" à 399,99€ au lieu de 499,99€

Un passage à la 4K en douceur

La télé de la confiance

Comparatif : les meilleurs téléviseurs 4K les télévisions sont aujourd'hui d'élégants bijoux de technologie à écran plat LED, QLED ou OLED, dont la taille et la résolution ne font qu'augmenter. Cette progression constante n'est pas sans dérouter, d'autant plus que leur connexion à Internet vient étoffer leur panel de fonctionnalités.

Découvrez les meilleurs téléviseurs 4K

Nous allons donc chez Darty pour retrouver cette(pour son nom barbare). Comme vous l'aurez sans doute déjà compris, l'écran LCD affiche une diagonale de 43 pouces, soit environ 110 centimètres, et une définition de 3840 x 2160 pixels. La fluidité de l'image est en 50 Hz et vous pourrez aussi utiliser la fonction HDR pour sublimer les couleurs de vos programmes compatibles.Qui dit Smart TV , dit que vous aurez accès à de nombreuses applications très populaires, comme YouTube ou encore Netflix, en connectant votre téléviseur à WiFi. Pour ce qui est des entrées, vous trouverez 3 HDMI, 2 USB avec fonction PVR et un port CI+. D'autres fonctionnalités sont embarquées dont Anynet+, l'arrêt automatique, le Bluetooth ou encore ConnectShare. Bref, vous aurez largement de quoi faire.Darty vous offre un mois d'abonnement à Canal + et la livraison est offerte. Le modèle est garanti pendant 2 ans, sa mise en service est gratuite et vous bénéficierez de 15 jours pour changer d'avis à compter de la date de réception.