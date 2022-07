Cette TV incurvée Samsung est beaucoup plus abordable avec cette réduction

Ce téléviseur Samsung vous propose une dalle LED d'une taille de 55 pouces, soit désormais la taille standard pour la majorité des écrans présents dans les foyers.

Elle possède évidemment une définition 4K afin de vous permettre de profiter des images les plus fines et les plus précises dans chacune de vos programmes, qu'ils soient eux-mêmes en Ultra HD ou non. Son traitement d'image vous permet en effet de convertir n'importe quel signal en 4K pour profiter de chaque pixel de votre écran.

L'appareil est également compatible avec les standards HDR et HDR10+ pour des images plus lumineuses et une grande variété de couleurs dans les programmes compatibles, et ce notamment sur les plateformes de streaming.

Pour accéder à Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou encore MyCanal, pas besoin d'acheter un appareil supplémentaire. Votre TV 4K 55 pouces Samsung UE55TU8372 peut être connectée au web en Wi-Fi ou en Ethernet et vous permettre d'accéder à l'ensemble des plateformes via des applications spécifiquement développées pour votre téléviseur. D'un clic vous accédez à vos programmes préférés.

Si vous souhaitez enfin découvrir de nouveaux contenus ou obtenir des informations, Google Assistant et Alexa sont également intégrés au téléviseur.