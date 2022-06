Vous ne trouverez pas le OnePlus Nord 2 à meilleur prix !

Il est maintenant temps de décortiquer ce OnePlus Nord 2 qui nous fait tant envie. Ce smartphone dispose d'un superbe écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz. Vous allez tout simplement régaler vos yeux en admirant cette dalle. Les performances sont elles aussi très satisfaisantes grâce au processeur Dimensity 1200 (5G) couplé à 8 Go de RAM et à une mémoire interne de 128 Go. Vous serez en mesure d'apprécier les jeux gourmands en ressources sans aucune concession.

De son côté, le capteur photo principal de 50 MP se montrera capable de capturer des clichés et des vidéos jusqu'en 4K. Un mode nuit a aussi été ajouté. On notera également la présence de l'excellent haut-parleur stéréo équipé à ce One Plus Nord 2. Et dans son ensemble, le téléphone affiche un design somptueux. Bref, foncez sans attendre plus longtemps !