Vous ne trouverez pas meilleur prix pour ce MacBook Air de chez Apple

Vous connaissez sans doute déjà très bien ce MacBook Air doté d'un écran 13,3 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels. De quoi mettre en valeur tous vos contenus avec des couleurs vibrantes et des détails impressionnants. Côté performances, le processeur Apple M1 fait littéralement des merveilles en étant associé à 8 Go de RAM et à une mémoire interne de 256 Go via SSD. La puissance de cette configuration n'est plus à prouver et vous pourrez lancer n'importe quel logiciel sans essuyer le moindre ralentissement.