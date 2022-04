Le bracelet connecté Honor Band 5 de Huawei sous la barre des 30€

8

Pour un prix aux alentours de 30€, Honor ne se moque clairement pas du monde et propose un accessoire riche de possibilités et très bien conçu.



Si l'on pourra railler un design robuste mais un peu cheap, et une ergonomie parfois un peu confuse dans les sous-menus, la marque chinoise livre un produit fort bien conçu, complet et intuitif, qui conviendra au plus large public souhaitant un suivi d'activité quotidien, en plus des notifications au poignet pour éviter de sortir son smartphone de la poche en permanence.



Les sportifs les plus assidus seront vite limités par les fonctionnalités offertes par la marque mais pour les autres, le Honor Band 5 saura apporter des informations simples et de qualité, et surtout se comporter comme un petit coach santé qui veille sur leur forme au quotidien. A ce prix là pourquoi se priver ?