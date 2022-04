Craquez pour cet Ultrabook Lenovo IdeaPad 3 à moins de 400€

L'IdeaPad 3 15ADA05 dispose d'un écran LED Full HD antireflet de 15,6" avec une luminosité de 220cd/m². Le clavier est doté d'un pavé numérique, idéal pour la bureautique. Son processeur est un AMD Ryzen 3 3250U Picasso avec une fréquence de base de 2.6 GHz, 2 cœurs et un TDP de 15W.

Il tourne avec 8 Go de RAM DDR4 2400 MHz et une puce graphique AMD Radeon Vega 3 intégrée au processeur. Pour le stockage interne vous avez droit à un SSD NVMe PCIe x2 2242 de 128 Go sur lequel est installé Windows 10S. Sachez qu'il y a également un port 2.5 libre pour un second disque dur.

Enfin, niveau connectique vous pouvez compter sur deux ports USB 3.0, un USB 2.0, une prise HDMI 1.4b et un lecteur de carte microSD, SDHC, SDXC, MMC. Enfin, il dispose bien entendu du Bluetooth et du WiFi et, côté son, de deux petits haut-parleurs de 1,5W chacun.