L'un des meilleurs jeux Switch à un prix qui fait peur !

Luigi's Mansion 3 a la particularité de pouvoir être parcouru en coop'. Un second joueur s'empare de la manette et devient Gooigi, un double de Luigi en slime avec beaucoup moins de points de vie. Mais la possibilité de passer à travers les grilles et les tuyaux. Cette option donne du piment au jeu et permet de le voir sous un autre angle.

Il y a également un mode multi en ligne où vous allez pouvoir coopérer avec des joueurs du monde entier dans une chasse aux fantômes gigantesques. Les contrôles sont très faciles, les décors et l'attitude de Luigi frôlent la perfection et l'on ne s'ennuie jamais à parcourir les différents étages qui composent l'hôtel.

Les plus petits comme les plus grands vont se régaler avec Luigi's Mansion 3. Il offre une solide durée de vie et une bonne rejouabilité pour quiconque veut trouver tout ce qu'il y a à collectionner. C'est une très bonne porte d'entrée dans l'univers du jeu vidéo et de la Switch offerte par un jeu des plus sympathiques.