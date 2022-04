Cette trottinette électrique en vente flash profite d'une belle promo

La Trottinette Urbanglide 100MAX vous propose en premier lieu un design parfaitement conçu pour pouvoir vous accompagner partout dans la journée. Pliable, elle peut être transportée à bras dans un ascenseur et dans votre bureau mais également lors d'un rendez-vous. Avec son poids maitrisé de 14,8 kg, vous pouvez la porter facilement sur de courtes distances mais aussi la ramener chez vous pour la recharger durant la nuit.

L'autonomie de cette trottinette est d'ailleurs de 30 km. Vous pouvez ainsi l'utiliser du matin au soir pour tous vos déplacements en ville et ainsi éviter les embouteillages et les transports en commun bondés. Vous arrivez ainsi à bon port bien plus rapidement que la majorité des gens, et le tout sans efforts ni stress. Un phare avant et un éclairage stop arrière vous permettent d'être vus en toutes circonstances.

Ses pneus de 10" vous permettent d'arpenter les grands boulevards comme les ruelles pavées sans craindre pour votre sécurité ou l'intégrité de votre trottinette. Elle supporte les chocs et les petits trous dans la chaussées sans aucun problème avec notamment sa double suspension arrière qui lui offre une grande souplesse même sur les voies les plus abimées. Sa vitesse de pointe est elle de de 25 km/h.