Bon plan Xiaomi : 5 offres high-tech irrésistibles chez Cdiscount

Equipé de la puce MediaTek Dimensity 700 moulinant à 2,2 GHz et de 4 Go de RAM, il vous est livré sous Android 11 et est compatible 5G. De plus, il ne devrait connaitre aucun coup de mou, bien aidé par une batterie de 5000 mAh lui permettant une autonomie pouvant atteindre les 178h.

Versatile et idéal quelque soit l'utilisation que vous en faites, le Xiaomi Redmi Note 10 5G est également un photophone convenable et embarque un capteur de 48 MP et un capteur avant de 8 MP. Et bien sûr, stockez le résultat directement sur votre smartphone grâce aux 128 Go de stockage inclus.