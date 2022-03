JBL casse le prix de sa barre de son grâce à ce code promo

Cette barre de son a tout pour plaire. Avant tout, c'est un appareil puissant : avec ses 550W, elle diffuse un son homogène et enveloppant même dans les pièces spacieuses. Son caisson de basses de 10" compatible Dolby Audio et Dolby Digital se charge, de son côté, de donner plus de relief à vos contenus multimédia, qu'il soit question d'un film d'action ou d'un documentaire.

En tant que caisson sans fil, JBL a également conçu un appareil facile à installer et agréable à utiliser. La barre est compatible avec le Bluetooth et le WiFi. Vous pourrez donc la contrôler simplement, depuis n'importe quel terminal fixe ou mobile. Cette même barre est également compatible Chromecast et AirPlay 2.

La marque a finalement conçu une barre de son susceptible de se faufiler sous votre téléviseur. Avec 5,8 cm de hauteur pour 101 cm de longueur et un style sobre, elle se fait discrète sous la TV tout en diffusant un son large.