Cette barre de son Samsung chute à moins de 100€ !

Si vous êtes à la recherche d'une petite barre de son 2.1 à moins de 100€, faites une petite pause sur Cdiscount et penchez-vous sur le cas de la Samsung HW-K335 qui est affichée à 117,99€ actuellement. Non seulement ce prix est déjà attractif, mais si en plus vous rentrez le code promo qui va bien, vous pouvez en bénéficier pour 97,99€.