Un disque dur WD Blue 1 To pour seulement 30€

Le disque dur interne Western Digital (WD) Blue Desktop 1 To est donc un modèle SATA 3,5" dont la référence exacte est WD10EZEX. Sa vitesse de rotation annoncée est de 7200 tours/minute, avec une taille de cache de 64 Mo et une technologie d'enregistrement en CMR.

La taille du cache en fait un allié de poids, même sur les ordinateurs les plus modernes. Ainsi, si la vitesse de transfert de 150 Mo/s ne peut évidemment pas rivaliser avec un SSD, l'alliance des deux offre un résultat plus que correct pour des performances haut de gamme sur toute sorte de machine.

Un autre de ses avantages est sa faible consommation électrique. Non seulement vous n'allez pas dépenser énormément mais en plus cela va éviter au HDD de chauffer et donc de s'user prématurément. Enfin, et c'est également une bonne nouvelle : il est ultra silencieux. Ainsi vous pourrez en profiter en toute quiétude.