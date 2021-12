Roborock S7 : le meilleur aspirateur Robot à prix canon avant Noël !

Chaque année, Roborock sort une nouvelle mouture de son aspirateur robot, et pour 2021 le S7 est le tout dernier né. En raison de toutes les qualités dont il dispose et que nous allons aborder plus bas, son prix de lancement tournait plutôt autour des 700€, et c'était totalement justifié.

Avec la fin d'année qui se profile, l'éventuelle sortie d'un prochain modèle et surtout les stocks à écouler, Cdiscount propose une belle offre sur le Roborock S7 . Vous pouvez en effet vous le procurer dans sa version noire pour 469€.