Le Xiaomi Mi TV Stick, parfait pour le streaming de Netflix et Prime Video, tombe à moins de 25 €

Considéré comme l'un des concurrents du Fire TV d'Amazon ou du Chromecast de Google, le Mi TV Stick de Xiaomi se présente sous la forme d'un dongle doté d'un port HDMI qui se branche directement sur un téléviseur.

L'interface de streaming est dotée du système Android TV 9.0 qui permet de retrouver les applications les plus connues directement l'écran de télévision. Parmi ces applications, on retrouvera notamment Netflix et Prime Video qui embarquent un accès rapide grâce à deux boutons spéciaux visibles sur la télécommande vocale fournie.

Compatible avec l'assistant Google, le Xiaomi Mi TV Stick dispose d'une mémoire vive de 1 Go de RAM et un espace de stockage interne de 8 Go. Enfin, le Mi TV Stick peut lire des vidéos (formats RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, WMV ou encore MP4), diffuser de la musique (AAC, MP3, FLAC, APE) et afficher des photos (BMP, GIF, JPEG, PNG).