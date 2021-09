Véritable champion de l'autonomie, le Realme 7i tombe à moins de 120€

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Cdiscount, faisons un détour par les principales caractéristiques du smartphone.

Sorti en France à la fin de l'année 2020, le Realme 7i est un téléphone qui dispose d'un écran tactile de 6,5 pouces avec une définition en HD+ de 1600 x 720 pixels, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 64 Go extensible jusqu'à 256 Go (par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie), d'un processeur MediaTek Helio G85 et d'une batterie d'une grande capacité de 6000 mAh. Le smartphone tourne sous le système d'exploitation mobile Android associé à une interface utilisateur Realme UI.

Pour les amateurs de belles photographies, le Realme 7i est composé d'un double capteur principal de 48 + 8 mégapixels et d'un capteur frontal de 8 mégapixels.

Enfin, la norme Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, le Bluetooth 5.0, le port USB Type-C et la prise pour casque micro sont notamment de la partie.