Cdiscount lance les French Days avant l'heure avec ses e-cartes cadeau en promo

Une fois la commande validée, vous recevrez votre E-carte cadeau d’une valeur de 150 euros ou de 250 euros par e-mail, à l’adresse électronique utilisée pour passer la commande, dans un délai maximal de 24 heures.

La carte cadeau virtuelle se présentera alors sous la forme d'un bon d’achat qui devra être utilisé en une seule fois sur le site Cdiscount du vendredi 24 septembre à 7 heures au dimanche 31 octobre 2021 inclus.

Les E-cartes cadeau Cdiscount ne sont pas valables essentiellement sur les frais de port ; les abonnements ; les services Cdiscount à volonté, Cdiscount Voyages, Cdiscount Mobile, Cdiscount Energie, Cdiscount Billetterie et Cdiscount Santé ; les produits dématérialisés ; le service Floa Bank : les livres ; le développement photo ; ainsi que sur le téléchargement musique.

Enfin, Cdiscount indique que la E-carte cadeau n’est pas fractionnable et n’est pas convertible en numéraire : elle doit être utilisée dans son intégralité et en une seule fois. Elle n'est pas non plus cumulable avec toute offre promotionnelle en cours et/ou tout autre bon d’achat issu d’opération commerciale.