iPhone reconditionné : 2 deals chocs à moins de 200€ à saisir ce week-end

Plus besoin de présenter la célèbre marque à la pomme, et notamment les deux modèles présentés dans ce bon plan, à savoir les iPhone 6S et 8, dans leur version 64 Go.

S’ils ne sont évidemment pas aussi puissants que les derniers smartphones Apple sortis sur le marché, ils ne sont pour autant pas obsolètes, loin de la ! Ces smartphones reconditionnés et minutieusement contrôlés fonctionnent parfaitement et vous permettent de profiter dans les meilleures conditions d'iOS et de l’environnement Apple.