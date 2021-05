Lenovo Ideapad IP 1 : très bon deal pour cet ultrabook de 14 pouces à moins de 250€

Commençons par la description du produit : il est équipé d'un écran HD de 14" avec une fonction anti-éblouissement. Son gros point fort est son format ultra fin et son poids : avec ses 1,4 kg il se fera oublier rapidement dans un sac à dos et pourra se glisser partout.

Il possède une autonomie de plus de 7h, ce qui pousse encore son côté ultra portable. Son processeur est un AMD 3000 Series 3020E et il a un chipset graphique : un AMD Radeon Graphics. Ne vous attendez pas à jouer à des jeux gourmands avec ça mais cela sera amplement suffisant pour de la bureautique. En parlant de bureautique, Vous recevrez une licence d'un an pour Microsoft 365 Personnel ce qui inclut Word, Excel, Powerpoint et d'autres logiciels Microsoft très utiles.

Sachez que vous recevrez également une autre licence d'un an : Norton 360 Deluxe, un des antivirus les plus réputés. Avec Microsoft et Norton vous serez directement équipé pour travailler et naviguer en toute sécurité.