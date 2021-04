Le purificateur d'air Xiaomi Mi Air profite d'une belle promotion chez Cdiscount

Mais que se cache-t-il derrière ce purificateur d'air qui redonnera un coup de fraicheur à votre quotidien ? Le Mi Air 3H dispose d'un véritable filtre HEPA particulièrement efficace qui filtrera l'air à 99,97 %. Fini la poussière et les particules fines (jusqu'à 0,3 microns) mais aussi les odeurs de cuisine, celles laissées par vos animaux ou encore par la fumée de votre cheminée et adieu pollens du printemps !



Le Xiaomi Mi Air 3H est un appareil connecté (Wi-Fi) muni d'une commande vocale. Très facile à utiliser, il s'adapte aussi bien à l'assistant Google qu'à Alexa et se contrôle également grâce à l'application Mi Home et son écran tactile OLED ou via sa télécommande.