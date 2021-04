Bon plan : la cartouche d'encre HP 305 est presque à moitié prix chez Cdiscount

Avec la HP 305, vous pouvez être certain d'acheter une cartouche de qualité et offrant une réelle fiabilité. Elle permet d'imprimer deux fois plus de pages de noir par rapport à la concurrence. Les impressions résisteront même à la décoloration. Autre bon point, ce modèle a été réalisé à partir de plastique recyclé et recyclable pour un minimum d'impact sur l'environnement. Enfin, en utilisant l'application HP Smart du votre téléphone, vous pourrez surveiller le taux d'encre restant et commander une nouvelle cartouche très facilement.