La nouvelle manette Xbox Series X en promotion chez Cdiscount

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais dès le lendemain. Il est possible de payer en quatre fois, soit environ 12,80€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit donc d'une manette sans-fil Xbox Series X disponible dans les couleurs "Carbon Black" et "RobotWhite", qui peut toutefois être connectée à une Xbox One, un PC ou des smartphones Android comme iOS. Pour ce faire, la manette intègre la technologie Bluetooth et un système d'appairage aux appareils compatibles.