Cet écran PC AOC 24" FHD est à moins de 90 € pour cette vente flash

Pionnier des services de stockage cloud multiplateforme, Dropbox demeure la référence incontournable du marché. Même s’il fait face désormais à de très nombreux concurrents, il continue de se démarquer par son ergonomie remarquable et ses technologies de synchronisation ultras performantes. Compatible avec les principaux OS et d’innombrables applications tierces, son écosystème figure parmi les plus complets du marché. Il ne répond malheureusement pas forcément à tous les besoins en matière de sauvegarde et de confidentialité.