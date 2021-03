iPhone 12 et iPhone 12 mini : nouvelle vente flash chez Cdiscount ce soir !

Après avoir évoqué la vente flash de Cdiscount, faisons un détour par les caractéristiques principales de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 mini.

L'iPhone 12 est un téléphone équipé d'un écran Super Retina XDR (OLED) de 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels, un taux de rafraichissement à 60 Hz et une dalle protégée par un verre Ceramic Shield. On retrouvera aussi le processeur A14 Bionic, une mémoire vive de 4 Go de RAM et une batterie 2815 mAh compatible avec la recharge rapide 20 W et avec la charge sans-fil jusqu'à 15 W. Pour la photo, on remarquera la présence d'un module grand angle de 12 MP, d'un ultra grand angle de 12 MP et d'une caméra selfie de 12 MP.

Quant à l'iPhone 12 mini, il est doté d'un écran Super Retina XDR (OLED) avec une diagonale de 5,4 pouces et une définition atteignant 2340 x 1080 pixels à 60 Hz. Le téléphone de la marque à la pomme tourne avec le processeur Apple A14 Bionic et 4 Go de RAM.