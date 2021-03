La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 1S vraiment moins chère avec ce code promo

Bien entendu, la sécurité est un paramètre important à prendre en compte sur une trottinette électrique. C'est pour cela que cet exemplaire dispose d'un double système de freinage avant et arrière. De plus, les pneus 8,5 pouces apportent une réelle stabilité sur la route et une résistance accrue face aux imperfections de la chaussée. Un phare ultra lumineux de 2 W est positionné à l'avant et le feu arrière permet d'être visible dans l'obscurité la plus totale. Enfin, la trottinette peut être pliée en à peine quelques secondes pour être rangée ou placée dans le coffre d'une voiture.