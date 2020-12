L'excellent Bose QuietComfort 35 II à prix cassé avant Noël !

Pour Noël, le casque est une excellente idée cadeau, mais un casque Bose, c'est encore mieux ! Le QuietComfort 35 II est un accessoire emblématique, tant il est performant et agréable à utiliser. En ce moment, pour moins de 200 euros, vous pourrez vous procurer ce périphérique de très bonne qualité sur le site bordelais Cdiscount. Vous économiserez ainsi 100 euros par rapport à son prix d'origine : une affaire à ne surtout pas laisser passer !

Le Bose QuietComfort 35 II est un petit bijou qui vous offrira des moments de musique hors du temps. Sa technologie de réduction de bruit est en effet remarquable, permettant une écoute optimale des titres les plus délicats de vos répertoires préférés. Classique, jazz, rock, variété, tous les genres et tous les styles sont valorisés par la richesse, la profondeur et la précision sonore de ce casque. Les jeux vidéo sont bien évidemment également à l'honneur, sans parler des conversations téléphoniques qui ne se seront jamais révélées aussi fluides et nettes à vos oreilles.

Grâce aux commandes intégrées sur les écouteurs, le casque sans fil se règle facilement et sans que cela ne nécessite de dégainer son mobile. Volume, choix de la chanson, play/pause, prise d'appel, etc., vous pourrez faire tout cela juste en posant la main sur votre casque.