Offrez un bracelet connecté Samsung pour Noël à prix cassé sur Cdiscount avec un code

Dans le cadre de la sortie du jeu vidéo Haven, le compositeur et musicien Danger a accepté de répondre à nos questions. De ses débuts sur MySpace à ses nombreuses influences, en passant par sa méthode de travail, ses goûts en matière de jeux vidéo et ses collaborations avec le studio The Game Bakers, Danger fait tomber le masque, le temps d'une interview.