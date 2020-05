Le smartphone Xiaomi Redmi Note 8 64 Go à moins de 155 €

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Redmi Note 8 ?

Un design très soigné

Des performances ahurissantes à ce prix

Batterie increvable

Une fiche technique remarquable dans cette gamme

Cdiscount veut prendre soin de votre budget

Avec son Redmi Note 8, le constructeur chinois Xiaomi s'adresse en priorité aux petits budgets. Mais faire des économies n'implique pas forcément de trop grandes concessions sur les caractéristiques. En effet, le smartphone dispose premièrement d'un écran lumineux de 6,3 pouces, supportant les images en FHD+ (2340 x 1080 pixels). À l'intérieur, on retrouve un processeur Snapdragon 665, 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 64 Go, dans la version qui nous intéresse ici.Par ailleurs, si le Redmi Note 8 ne représente pas le meilleur allié pour les photographes, il est tout de même doté de quatre capteurs à l'arrière, de 48, 8, 2 et 2 mégapixels. À l'avant, c'est un module photo de 13 mégapixels qui se fraie un chemin dans l'ouverture laissée par l'écran.Enfin, l'autonomie du téléphone signé Xiaomi saura certainement vous séduire. Grâce à sa batterie de 4 000 mAh, le dispositif pourra en effet vous accompagner durant de nombreuses heures. Et vous n'aurez besoin que d'environ 1h30 pour la recharger entièrement.Nul besoin de se ruiner pour se procurer le Redmi Note 8 64 Go ! Le bon plan du moment est à retrouver chez Cdiscount : le smartphone y est disponible à seulement 152,30 €. De plus, comme souvent avec le site e-commerce, vous avez la possibilité de vous faire livrer gratuitement, en France métropolitaine.Et si vous préférez ne pas dépenser cette somme d'un coup, pas de problème ! La plateforme vous propose de régler en quatre fois : un premier règlement de 39 € à l'achat, puis trois mensualités de 38,99 €. Pour un total de 155,97 €, soit moins de 4 euros de frais additionnels.Si vous êtes sensible au rapport qualité/prix d'un smartphone, alors le Xiaomi Redmi Note 8 vous est assurément destiné ! À moins de 160 €, il constitue, à n'en pas douter, un champion dans sa catégorie.