Un PC portable Asus VivoBook 14" sous la barre des 500€

Cdiscount : baisse de prix pour un PC portable Asus VivoBook 14"

Les points forts de la machine

Au cours d'une période indéterminée, Cdiscount permet à ses membres de se procurer le PC portable Asus VivoBook (référence M409DA-EK009T) à moins de 500 euros.Affiché initialement à 629 euros, le laptop voit son prix baisser à exactement 499 euros ; ce qui 130 euros d'économies. Pour information, l'achat de ce produit vous permet d'obtenir Norton 360 Deluxe pendant 1 an gratuitement. Norton s'ajoute automatique en "offert" dans le panier.À propos de la livraison, elle est offerte pour tout retrait du PC portable en point relais. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.Passons désormais aux principales caractéristiques de la machine.Le VivoBook M409DA-EK009T du constructeur Asus est un PC portable équipé d'un écran FHD de 14 pouces à rétroéclairage par LED (résolution 1920 x 1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U / 2.1 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go en SSD, d'une carte graphique AMD Radeon R5 et du système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale 64 bits.Côté connectique, on retrouvera essentiellement une prise combo casque/microphone, un port USB 3.1 Gen 1, 2 ports USB 2.0, un port USB-C 3.1 Gen 1 et un port HDMI.