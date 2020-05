Une manette Xbox One sans fil + câble PC / Xbox en promo

Une manette compatible Xbox et PC

Prix avantageux chez Cdiscount

Microsoft ne tarit pas d'éloges sur la manette de sa Xbox One. Celle-ci a en effet été pensée pour une prise en main immédiate et confortable, grâce à son design ergonomique. De même, les deux sticks analogiques et la croix directionnelle ont été améliorés, toujours dans le but d'offrir un confort maximal aux joueurs.Sur la console, la manette peut être manipulée sans fil, grâce au Bluetooth, dont la portée s'étend jusqu'à 6 m, et à une alimentation assurée par deux piles AA (LR6). Mais ce n'est pas obligatoire : l'accessoire est également livré avec un câble, d'une longueur de 2,7 m !De plus, ce dernier offre la possibilité de brancher le périphérique à un PC. Vous pouvez ainsi jouer, depuis n'importe quel ordinateur tournant au moins sous Windows 8, à tous vos titres préférés. Votre expérience de jeu n'en sera ainsi que bonifiée !Alors, prêt(e) à jouer pendant des heures avec votre nouvelle manette ? En ce moment, le coffret, comprenant l'accessoire et le câble, est disponible à seulement 53,90 €, sur Cdiscount. De plus, si vous résidez en France métropolitaine, vous pouvez vous faire livrer gratuitement le produit à votre domicile.Par ailleurs, Cdiscount vous propose même d'échelonner le règlement de votre achat. Vous pouvez ainsi payer en quatre mensualités, de 13,80 € chacune, pour des frais additionnels de 1,30 € seulement.Pour jouer sur Xbox One, ou même sur PC, rien de tel qu'une manette conçue pour le confort des joueurs ! Mais attention : vous risquez de ne plus réussir à lâcher votre nouvel outil favori.