Un PC Portable Stream 14" avec Microsoft 365 Personnel et une sacoche pour 260€

Un ordinateur qui facilite le télétravail

Un pack complet à 260 €

Le PC portable HP Stream 14-ds0001nf peut représenter un allié de choix pour travailler à distance ou pour naviguer sur Internet. L'ordinateur, tournant sous Windows 10, est en effet facile à prendre en main. De plus, cette offre comprend un an d'abonnement à Microsoft 365 Personnel. Vous pourrez donc utiliser tous les logiciels de la suite, de Word à PowerPoint, en passant par Excel et Outlook.La machine est d'ailleurs résolument tournée vers la bureautique. En effet, avec son écran HD de 14 pouces, son processeur AMD A4-9120e, ses 4 Go de RAM, n'espérez pas faire tourner les jeux les plus gourmands en ressources. En revanche, cette configuration s'avère idéale pour du traitement de texte, l'envoi de mails, mais également pour la lecture de vidéos en ligne.De plus, vous pourrez aisément transporter l'ordinateur, puisqu'il pèse moins de 1,5 kg. Pour cela, vous aurez à votre disposition une élégante sacoche grise, qui pourra contenir le PC et ses accessoires. Plutôt pratique, pour accompagner la levée progressive des restrictions sur les déplacements.Si l'appareil vous tente, nous vous recommandons de l'acheter en passant par Cdiscount. Le site e-commerce vous propose en effet le pack comprenant l'ordinateur portable, la sacoche et l'abonnement à Microsoft 365 Personnel à seulement 259,99 €. Et pour ne pas ajouter un euro de plus, vous avez la possibilité de vous faire livrer gratuitement, si vous résidez en France métropolitaine.Le PC portable HP Stream 14" fait figure de compagnon idéal pour aller sur Internet et pour travailler, surtout en profitant de l'abonnement offert à Microsoft 365 Personnel. À moins de 260 €, la bonne affaire ne fait aucun doute !