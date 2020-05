PC portable Lenovo Ideapad : une bonne configuration pour moins de 500€

Un prix abordable et d'excellentes performances

Un ordinateur des plus complets

Nous sommes chez Cdiscount pour découvrir cette promotion vraiment appréciable. La livraison sera effectuée gratuitement à votre domicile et avec Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€ la première année), vous recevrez ce colis sous un petit jour ouvré. Vous pouvez également opter pour le paiement en quatre fois, soit 128,01€ par échéance. La garantie est valable pendant deux ans et une assurance supplémentaire casse + vol est proposée à 54,99€ pour un an et 69,99€ pour deux ans.Faisons maintenant le tour des caractéristiques techniques de ce Lenovo Ideapad. Il est équipé d'un bel écran Full HD de 14 pouces avec un revêtement anti-éblouissement. Nous retrouvons aussi un processeur Intel Core i5 (8ème génération) 8265U à 1.6 GHz ainsi qu'une carte graphique Intel UHD Graphics 620, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le tout sous le système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Une configuration parfaitement honorable pour jouer comme pour travailler sur des logiciels à la fois volumineux et voraces en ressources.Passons également sur d'autres spécificités comme la présence d'une webcam 0,3 mégapixel et d'un son haut définition Dolby Audio. Avec la batterie 35 Wh embarquée, comptez sur environ six heures d'autonomie avant de devoir passer par la case recharge. Pour les différentes interfaces, vous pourrez utiliser un port USB 2.0, deux USB 3.1 Gen 1, un HDMI, une prise combo casque/microphone et un lecteur de carte 4 en 1. Dernière qualité et pas des moindres, le poids de l'ordinateur est de seulement 1,6 kg. De quoi le transporter facilement dans une sacoche. Enfin, la suite Microsoft Office est offerte pendant 30 jours.Concluons ce bon plan en soulignant le rapport qualité-prix exceptionnel de ce PC portable signé Lenovo. Il est performant, endurant et parfaitement équipé. Il est idéal pour jouer, travailler et pour surfer sur le web. Bref, une promotion à ne pas rater !