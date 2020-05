Un disque dur Western Digital 750Go à moitié prix (reconditionné)

Un disque dur Western Digital performant

Simple à utiliser et efficace

Nous sommes chez Cdiscount pour cette réduction. Précisons tout de suite qu'il s'agit bien d'un produit reconditionné. Cependant, vous pouvez être rassuré car le disque dur fonctionne parfaitement. Vous pourrez même profiter de la livraison gratuite à domicile ainsi que du paiement en quatre fois. Dans le cas de ce dernier, vous devrez débourser 19,20€ par échéance. Pour en finir avec les modalités, sachez que la garantie est limitée à une durée de deux ans.Ce modèle externe embarque donc un espace de stockage de 750 Go. C'est absolument parfait pour y stocker de nombreuses données (jeux vidéo, documents, musiques, logiciels...). Son interface en USB 3.0 (également compatible avec USB 2.0) permet d'obtenir un débit de transfert pouvant atteindre 5.0 Gb/s. Le disque dur Western Digital fonctionne sur la plupart des ordinateurs avec Windows (XP ou supérieur) et macOS pour système d'exploitation.Comme vous l'aurez sans doute compris, cet exemplaire vous permettra de faire de la place sur votre machine. Mais ce n'est pas tout ! En effet, une fois cet achat effectué, vous recevrez un essai gratuit de 30 jours à WD SmartWare Pro. Ce logiciel vous permettra de sauvegarder vos fichiers sur le disque comme sur le cloud (via DropBox) en seulement quelques clics. Enfin, ce périphérique est résistant aux chocs comme aux vibrations grâce à son boîtier extrêmement solide.Si vous étiez à la recherche d'un disque dur à la fois abordable et performant, vous venez de le trouver. Western Digital est une marque reconnue dans ce domaine. Alors n'hésitez pas plus longtemps.