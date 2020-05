Lenovo Ideapad : 150€ de réduction sur l'excellent PC portable Lenovo

Baisse de prix pour le Lenovo Ideapad S145-14IWL chez Cdiscount

Un PC portable pour un usage polyvalent & multimédia

Le site bordelais Cdiscount invite ses membres à acquérir le Lenovo Ideapad S145-14IWL qui est en baisse de prix.Affiché au prix initial de 649,99 euros, le PC portable est au tarif promotionnel de 499,99 euros ; soit 150 euros de remise immédiate de la part du site marchand. Au vu du prix élevé du produit, Cdiscount suggère de payer le PC portable en 4 mensualités.Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile ou en point relais. Vous êtes donc libre de choisir votre mode de livraison préféré. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison rapide à domicile.À propos des caractéristiques, le Lenovo Ideapad est équipé d'un écran FHD rétroéclairage par LED de 14 pouces (avec une résolution de 1920 x 1080px), d'un processeur Intel Core i5 (8ème génération) 8265U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique Intel HD Graphics et du système d'exploitation Windows 10.Destiné à un usage polyvalent & multimédia, le laptop dispose d'une autonomie maximale de 6 heures. Côté connectivité, on retrouvera le Wifi 802.11a/b/g/n/ac, le Bluetooth 4.2, un port USB 2.0, 2 ports USB 3.1 Gen 1, un port HDMI et une prise combo casque/microphone.