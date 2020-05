L'excellent Xiaomi Redmi Note 8 passe sous la barre des 165€

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Redmi Note 8 ?

Un design très soigné

Des performances ahurissantes à ce prix

Batterie increvable

Livraison offerte et paiement en quatre fois

Xiaomi Redmi Note 8 : un rapport qualité / prix inégalable

Le site e-commerce bordelais vous propose en effet l'un des derniers-nés du constructeur chinois Xiaomi à un prix très avantageux. Le smartphone Redmi Note 8, en version 64 Go de stockage et en coloris « blanc clair de lune », est disponible à seulement 162,99 € ! Et vous n'aurez pas à dépenser un euro de plus pour la livraison à domicile, puisque cette dernière est gratuite (si vous habitez en France métropolitaine).De plus, même si le prix semble particulièrement abordable, sachez que vous avez tout de même la possibilité d'échelonner le paiement. Vous pouvez ainsi régler en quatre fois, en ajoutant à peine plus de 3,50 € de frais au montant total.Le Xiaomi Redmi Note 8 apparaît donc comme un modèle résolument accessible, appartenant au segment de l'entrée de gamme. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous devrez faire une croix sur les performances si vous le choisissez. Car le smartphone possède des composants modernes, dont un processeur octo-core Snapdragon 665, accompagné de quelque 4 Go de RAM.Du côté des images, l'appareil supporte une définition de 2340 x 1080 pixels, sur son écran LCD IPS d'une taille de 6,3 pouces. Ce dernier laisse apparaître une encoche en forme de goutte d'eau à son sommet, pour faire place à un module photo de 13 mégapixels. À l'arrière, on retrouve quatre capteurs dédiés à la prise de vue, respectivement de 48, 8, 2 et 2 mégapixels.Enfin, impossible d'évoquer le Redmi Note 8 sans aborder son incroyable autonomie. L'appareil vous accompagnera en effet durant de nombreuses heures grâce à sa batterie de 4 000 mAh, de surcroît compatible avec la charge rapide, jusqu'à 18 W.Le récent Xiaomi Redmi Note 8 était déjà réputé pour son excellent rapport qualité/prix. Et avec cette nouvelle réduction, il devient quasiment imbattable sur ce critère.