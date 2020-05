Asus VivoBook : 100€ de réduction sur le PC portable Asus et Norton 360 offert !

Un ordinateur toujours plus portable

Un PC portable très performantUne fois de plus, c'est le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne Cdiscount qui s'occupe de ce bon plan. Rappelons les modalités importantes, comme la livraison à domicile gratuite pour tout le monde et la possibilité de régler le montant demandé en quatre fois. Cela vous reviendra à 161,04€ par échéance. Ce produit est également éligible au programme Cdiscount à volonté. Les adhérents (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur colis sous un jour ouvré. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans. Vous pouvez également souscrire à une assurance casse + vol à 61,99€ pour un an et 81,99€ pour deux ans.Avant de passer aux caractéristiques de cet Asus VivoBook, précisons qu'un abonnement d'un an à l'antivirus Norton 360 est offert. Toutes les informations sont disponibles à cette adresse . Maintenant, évoquons l'ordinateur ultraportable qui est pourvu d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. Pour sa configuration, nous retrouvons un processeur AMD Ryzen 7 3700U à 2.3 GHz, une carte graphique AMD Radeon RX Vega 10, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go via SSD. Le tout sous le système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits.En plus de ses performances de haute volée, l'Asus VivoBook profite d'un format compact. Il prendra peu de place sur votre bureau et sera facilement transportable dans un petit sac. Avec son poids de 1,6 kg, il ne vous encombrera pas. Le clavier peut même être incliné à 2° et la stabilité de l'écran est assurée par un mécanisme à double action. Bref, vous l'utiliserez toujours avec plaisir.L'Asus VivoBook est un ordinateur ultraportable capable de vous divertir avec ses performances impressionnantes. Il saura aussi se montrer à la hauteur dans le cadre de votre activité professionnelle. C'est une valeur sûre qui profite actuellement d'un rapport qualité-prix absolument excellent.