La tablette Huawei MediaPad T5 s'affiche à prix réduit chez Cdiscount

La tablette abordable par excellence

Un excellent rapport qualité-prix

Nous allons nous rendre immédiatement chez Cdiscount pour découvrir toutes les modalités essentielles autour de ce bon plan. La livraison est assurée gratuitement à domicile et le paiement en quatre fois est également présent. Si vous choisissez cette option, vous devrez débourser 53,20€ par échéance. La garantie de base est valable pendant deux ans et une assurance casse + vol est à 26,99€ pour un an ou 39,99€ pour deux ans.Les modalités sont derrière nous, alors passons tout de suite aux caractéristiques de cette tablette tactile. La Huawei MediaPad T5 dispose d'un bel écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Sa calibration est absolument parfaite. Ce modèle est équipé d'un processeur Kirin 659 avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible via Micro SD). Globalement, les performances sont vraiment correctes. La fluidité est au rendez-vous sur chaque application et la chauffe est bien contenue. Quelques concessions seront tout de même demandées sur les jeux vidéo les plus gourmands en ressources.Terminons avec les spécificités techniques en précisant que la tablette conçue par Huawei embarque un capteur de 5 mégapixels dans son dos pour prendre des photos. Un autre de 2 mégapixels est placé en frontal. Concernant l'autonomie, la batterie 5100 mAh tient environ deux journées complètes. La recharge à 100% est estimée à trois heures. C'est plutôt correct pour un appareil aussi abordable.Cette Huawei MediaPad T5 est une tablette à la fois performante, robuste et dotée d'un écran très agréable à regarder. Elle plaira aux utilisateurs occasionnels comme aux habitués. Bref, saisissez cette offre sans attendre.