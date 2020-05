Bon plan Canon : l'imprimante Pixma MG5750 à prix cassé chez Cdiscount

Cdiscount : bon prix sur la Canon Pixma MG5750

Tout ce qu'il faut savoir l'imprimante

L'imprimante est certainement le produit high-tech le plus recherché et/ou le plus vendu depuis le début du confinement.Ainsi, le célèbre site marchand Cdiscount permet à ses clients d'acquérir la Canon Pixma MG5750 pour exactement 63,99 euros.Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une livraison du produit à domicile. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison rapide.Idéale pour n'importe quel document, la Canon Pixma MG5750 est une imprimante multifonction à jet d'encre qui est équipée d'un port USB 2.0 et du Wifi.Elle prend en charge ces tailles de supports : ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm et 200 x 250 mm.Côté impression, la Pixma MG5750 de Canon dispose d'une vitesse maximale de 9 ipm en couleur et de 12,6 ipm en noir & blanc.Garanti 2 ans, l'appareil mesure 45.5 x 14.8 x 36.9 cm et pèse 6,3 kilos.