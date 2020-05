Microsoft Office Professionnel plus 1 PC à moins de 10€

Idéal pour le télétravail

Les logiciels dont vous avez besoin

Une fois de plus, Cdiscount nous permet de bien démarrer la semaine avec cette promotion. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne met toujours le paiement en quatre fois à votre disposition. Ainsi, vous débourserez seulement 2,58€ au moment de l'achat puis 2,55€ par échéance. Votre budget ne souffrira pas. L'envoi rapide à domicile est gratuit mais vous devrez compter un délai d'une dizaine de jours tout de même. Les modalités sont déjà terminées, passons au contenu de cet article.Tout d'abord, précisons que cette licence Microsoft Office Professionnel Plus est uniquement valable pour un seul ordinateur. Ce dernier devra bien évidemment être équipé d'un système d'exploitation Windows pour être compatible. La configuration exacte requise comprend Windows 10 accompagné de 2 Go de RAM et d'une mémoire interne d'au moins 3 Go pour stocker les différents logiciels. L'écran devra profiter d'une résolution minimale de 1024 x 768 pixels et la carte graphique devra afficher une compatibilité avec Dire.Cette version 2019 de Microsoft Office Professionnel Plus comprend les meilleurs logiciels de la marque américaine. Dans cette liste, nous retrouvons Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access et Outlook. Ils seront parfaits dans le cadre de votre activité professionnelle. La suite va donc à l'essentiel puisqu'elle propose uniquement les éléments cités précédemment. Voilà, vous savez déjà tout !À un prix aussi bas, vous pourrez équiper votre fidèle ordinateur de six logiciels de très bonne facture. Ils sauront tous vous épauler au travail. N'hésitez pas à vous emparer de cette superbe affaire.