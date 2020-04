L'excellent SSD Samsung 860 QVO 1To à prix réduit avant le week-end

Un SSD incontournable

Pour gagner en vitesse

C'est encore une fois Cdiscount qui se charge de nous gâter en bonnes affaires durant cette période de confinement. Le site bordelais met toujours à votre disposition la possibilité de payer en quatre fois, soit 29,44€ par mensualité dans le cas de cet article. La livraison standard à domicile est assurée gratuitement et les adhérents Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€ la première année) peuvent recevoir leur commande chez eux sous un jour ouvré. La garantie est valable pendant deux ans et une seconde garantie optionnelle panne + casse de quatre ans est à 16,99€.Nous sommes donc en présence du SSD Samsung 860 QVO. Ce modèle interne très populaire fait une taille de 2,5 pouces et possède une mémoire de 1 To. Cet espace est largement suffisant pour accueillir de nombreux fichiers comme des jeux vidéo, des musiques, des logiciels et des vidéos. L'interface utilisable est en SATA 6 Gb/s. Pour ce qui est du débit de transfert interne, il s'élève jusqu'à 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture.En plus d'offrir 1 To de stockage à votre ordinateur, le SSD Samsung 860 QVO boostera efficacement les caractéristiques de votre machine. Le PC en question démarrera plus rapidement et les logiciels stockés s'ouvriront en un clin d'œil. Un tel disque améliore vraiment l'expérience globale de l'utilisateur. Enfin, la marque sud-coréenne donne aussi accès à son logiciel Samsung Magician qui vous permettra de suivre l'état du SSD en temps réel.Nous vous encourageons vraiment à profiter de ce bon prix. Le SSD Samsung 860 QVO est un modèle fiable et très performant. Il vous accompagnera pendant des années. À vous de saisir cette belle promotion.